Benetússer es consolida com a referent de la capoeira amb una trobada internacional

Benetússer va acollir este cap de setmana una Trobada Internacional de Capoeira amb més de 80 participants de diversos països i comunitats autònomes, junt amb membres de l’Associació de Capoeira de Benetússer
Les activitats es van desenvolupar a l’IES María Carbonell
Les activitats es van desenvolupar a l’IES María Carbonell, amb cursos i rodes de pràctica per a compartir experiències i millorar tècniques d’esta disciplina que combina esport, música, expressió corporal i tradició.
La trobada va finalitzar al Centre Cultural El Molí amb la cerimònia de graduacions, on els participants van rebre els seus nous cordons, en un ambient de convivència i intercanvi cultural.
L’esdeveniment destaca el creixement i projecció internacional de la capoeira i la capacitat de Benetússer per acollir esdeveniments esportius i culturals internacionals.
L’organització ha agraït el suport de la Regidoria d’Esports de Benetússer, que ha contribuït a consolidar el municipi com a punt de referència de la capoeira.