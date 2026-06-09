Cullera constituïx la Taula Intersectorial de Salut per a reforçar el benestar comunitari

El nou òrgan coordina professionals sanitaris, entitats i Ajuntament per a impulsar la salut comunitària
La iniciativa s’emmarca en la XarxaSalut i busca una ciutat més saludable i inclusiva
L’Ajuntament de Cullera ha constituït la seua primera Taula Intersectorial de Salut, un nou òrgan de participació i coordinació que té com a objectiu impulsar les accions de promoció de la salut i el benestar de la ciutadania des d’una perspectiva comunitària i transversal.
Esta iniciativa s’emmarca dins del compromís adquirit pel municipi amb la XarxaSalut de la Comunitat Valenciana, de la qual Cullera forma part des de l’any 2018. A través d’esta adhesió, el consistori treballa activament en el desenvolupament de polítiques i accions locals orientades a millorar la salut de la població.
La Taula està integrada per referents de la salut del municipi, professionals sanitaris i representants d’associacions i entitats locals, configurant un espai de trobada, participació i col·laboració entre els diferents agents implicats en la salut comunitària.
La primera reunió ha servit per a establir les bases d’un treball conjunt que permetrà identificar necessitats, compartir experiències i promoure iniciatives per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Des de l’Ajuntament de Cullera es destaca la importància d’esta ferramenta de treball col·laboratiu per a avançar cap a una ciutat més saludable, inclusiva i compromesa amb el benestar de totes les persones.