LA UNIÓ denuncia l’entrada massiva de carabassa importada i reclama més controls en frontera

L’allau de producte de tercers països amenaça l’inici de la campanya valenciana
El diferencial de preus supera el 500% entre origen i supermercats
LA UNIÓ Llauradora ha denunciat que la forta entrada de carabassa procedent de tercers països (principalment Sud-àfrica, el Senegal, l’Argentina i el Perú) està perjudicant greument l’inici de la campanya de la carabassa cacauet primerenca valenciana i pot provocar una caiguda important dels preus en origen en les pròximes setmanes.
L’organització agrària assenyala que els mercats majoristes es troben saturats de producte importat emmagatzemat des de fa mesos, que es comercialitza a preus molt baixos, mentre que en els lineals de supermercats el preu final es multiplica. En este sentit, denuncia que el diferencial entre el que rep el productor (0,40-0,50 €/kg) i el preu de venda al consumidor (més de 3 €/kg i fins a 4,5 €/kg en producte trossejat) supera el 500%.
LA UNIÓ adverteix que esta situació està provocant que comercialitzadores i empreses transformadores retarden les compres de producte local, ja que disposen d’estoc d’importació, fet que dificulta l’eixida de la producció valenciana en un moment clau de la campanya.
A més, l’organització alerta que la situació es podria agreujar en les pròximes setmanes amb l’entrada de nova producció local i d’altres zones productores de l’Estat, com Múrcia i Castella-la Manxa.