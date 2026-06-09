L’Ajuntament de Sueca reconeix l’alumnat distingit amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic

L’acte, organitzat per la Regidoria d’Educació, ha homenatjat estudiants de Primària, Secundària i Batxillerat premiats durant el curs 2024-2025
També han rebut un reconeixement els i les alumnes destacats en fires, projectes, olimpíades i iniciatives educatives d’àmbit autonòmic i estatal
La sala d’actes de la Casa de la Cultura ha acollit l’acte de reconeixement, organitzat per la Regidoria d’Educació, a l’alumnat de Primària, Secundària i Batxillerat de Sueca distingit amb els Premis Extraordinaris al Rendiment Acadèmic del curs 2024-2025, concedits per la Conselleria d’Educació. L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, i el regidor d’Educació, Xavi Fos, han sigut els encarregats d’entregar a cada alumne i alumna un diploma acreditatiu en nom de l’Ajuntament.
«Hui celebrem alguna cosa molt més important que unes qualificacions excel·lents. Celebrem l’esforç, la constància, la capacitat de superació i el compromís amb l’aprenentatge. Darrere de cada nom hi ha moltes hores d’estudi, sacrificis, renúncies i, sobretot, moltes ganes de créixer personalment i acadèmicament», ha remarcat el regidor d’Educació, Xavi Fos, qui ha indicat que, com ha ocorregut en altres edicions, l’acte servix també per a posar en valor projectes d’innovació, iniciatives inclusives, treballs científics, olimpíades acadèmiques i experiències educatives «que demostren el gran talent que tenim en els nostres centres».
Per la seua part, l’alcalde, Julián Sáez, ha desitjat a l’alumnat reconegut que continue «en esta línia de treball tan profitosa. L’acte de hui és una espenta més per a animar-vos a continuar disfrutant en el camí del coneixement i la formació, acompanyats sempre de les vostres famílies i del millor professorat, el que vos inspira, vos ajuda a créixer i a descobrir un món ple de possibilitats al vostre abast».
Junt amb l’alumnat de Primària, Secundària i Batxillerat, han rebut també un diploma acreditatiu els i les estudiants que han sigut reconeguts a nivell autonòmic i estatal pels seus treballs, projectes i participació rellevant en diferents fires i olimpíades de coneixement.
Finalment, els i les homenatjats/des han posat per a la fotografia de record d’este acte emotiu en el qual han estat acompanyats de les seues famílies i professorat.