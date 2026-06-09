Pérez Llorca anuncia noves mesures per a agilitzar les autoritzacions energètiques

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciat un nou pas en la simplificació administrativa
Amb la posada en marxa d’un sistema que permetrà agilitzar la tramitació d’expedients relacionats amb instal·lacions energètiques.
La mesura possibilitarà que entitats col·laboradores de certificació revisen la documentació abans que arribe a l’Administració autonòmica, amb l’objectiu de reduir els errors documentals i accelerar les autoritzacions.
Pérez Llorca ha destacat que la Generalitat continua impulsant les energies renovables, la reducció de barreres administratives i la captació d’inversions, assegurant que s’ha multiplicat per nou el desenvolupament de projectes renovables en els últims anys.
També ha avançat la creació de l’Aliança Valenciana per la Seguretat i la Defensa, una iniciativa de col·laboració publicoprivada amb empreses, universitats i centres tecnològics per a impulsar innovació i atraure inversions.
A més, ha defensat els pressupostos de la Generalitat per a 2026, centrats en la sostenibilitat social, amb el 80% dels recursos destinats a educació, sanitat, servicis socials i habitatge.
El Consell considera que la simplificació administrativa, les renovables i la innovació són claus per a reforçar la competitivitat i l’atracció d’inversions a la Comunitat Valenciana