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Quart de Poblet reforça la convivència i la participació ciutadana amb un intens cap de setmana d’activitats

Quart de Poblet ha viscut un cap de setmana ple d’activitat amb propostes que han combinat convivència, participació ciutadana, promoció dels productes de proximitat i esport inclusiu.

La Plaça del Diamant ha sigut l’escenari del tradicional Sopar d’Associacions, que ha reunit una cinquantena d’entitats locals i més de 400 persones, reconeixent el paper fonamental del teixit associatiu en la vida del municipi.

El Mercat de l’Horta ha tornat a acostar als veïns els productes de temporada i de quilòmetre zero, promovent el consum responsable i el comerç local.

El cap de setmana també ha inclòs l’Aquatló Inclusiu organitzat pel club Tritortugas, una jornada que ha reunit esportistes i paraesportistes sota el lema «Nadem. Correm. Junts.», fomentant la igualtat d’oportunitats i la inclusió a través de l’esport.

Les diferents activitats han tornat a posar de manifest el dinamisme associatiu, social i esportiu de Quart de Poblet i el seu compromís amb la participació ciutadana.

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