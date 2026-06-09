Sanitat implanta el repartiment a domicili dels sensors de control de glucosa per a persones amb diabetis

La Conselleria de Sanitat ha posat en marxa un nou sistema de distribució a domicili dels sensors i material per a la monitorització contínua de glucosa de les persones amb diabetis.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha presentat el model Home Delivery, que permetrà que prop de 27.000 pacients de la Comunitat Valenciana reben estos dispositius directament a casa, evitant desplaçaments als centres sanitaris.
La iniciativa busca millorar la accessibilitat, la continuïtat assistencial i l’atenció a col·lectius com persones amb mobilitat reduïda, pacients pediàtrics o residents en zones allunyades.
El sistema també incorpora una gestió digital integrada, que permet als professionals sanitaris accedir a les dades dels pacients i fer un seguiment més personalitzat de la diabetis.
La implantació serà progressiva a partir de juny i forma part de l’estratègia de modernització de l’atenció a la diabetis, amb una inversió de més de 38 milions d’euros anuals.
Amb esta mesura, la Comunitat Valenciana reforça l’atenció a les persones amb diabetis apostant per la digitalització, la comoditat i una assistència sanitària més eficient.