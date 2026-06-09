Torrent i Almussafes mantenen viva la tradició del Corpus Christi

Torrent celebra el Corpus Christi amb una cavalcada plena de tradició i 40 anys de recuperació festiva
Almussafes viu la festivitat amb una processó solemne i participació de tota la comunitat parroquial
Torrent ha celebrat el Corpus Christi amb una de les seues manifestacions més representatives del patrimoni cultural, la tradicional Cavalcada del Corpus, que ha omplit els carrers de música, color i simbolisme amb personatges com la Moma, els nanos, els gegants Amparín i Jaume, la Magrana, els Arquets i la Degollà.
La festa ha tingut un caràcter especial per la commemoració dels 40 anys de la recuperació dels balls i personatges tradicionals, impulsada pel Grup de Ball de l’Ú i Dos de la Llar Antonià, i ha incorporat les figures dels quatre evangelistes, ampliant el patrimoni festiu de la ciutat.
A Almussafes, la celebració ha tingut un vessant més religiós i solemne, amb una eucaristia a la parròquia de Sant Bartomeu Apòstol i una posterior processó pels carrers del municipi.
Hi han participat els xiquets i xiquetes de Primera Comunió, les seues famílies, membres de l’Adoració Nocturna i fidels, amb l’acompanyament musical de la Societat Musical Lira Almussafense.
Ambdues localitats demostren que el Corpus Christi continua sent una tradició arrelada a la Comunitat Valenciana, combinant patrimoni cultural, participació ciutadana i devoció religiosa.