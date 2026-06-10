Barrachina reclama que els regants participen en qualsevol negociació sobre el transvasament Tajo-Segura

El conseller d’Agricultura defensa que el futur del transvasament no es decidisca sense escoltar els usuaris que depenen d’esta infraestructura hídrica
La Generalitat invertix 13,5 milions d’euros en la modernització de 12 infraestructures de regadiu a la Vega Baixa
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit al Govern central que qualsevol negociació sobre el futur del transvasament Tajo-Segura compte amb la participació dels regants i usuaris d’esta infraestructura, després de conéixer-se que el Ministeri per a la Transició Ecològica treballa en un nou decret regulador arran de les últimes sentències del Tribunal Suprem sobre els cabals ecològics del riu Tajo.
Barrachina va realitzar estes declaracions durant la inauguració de les obres de modernització del Canal de Regs de Llevant Marge Esquerra, una actuació valorada en 4,2 milions d’euros i integrada dins del Pla d’Ajudes a la Vega Baixa Fase II.
El conseller va defensar que les decisions sobre l’aigua “no poden prendre’s d’esquena a qui la gestiona cada dia” i va insistir en la necessitat d’escoltar els agricultors, les comunitats de regants i els territoris que depenen del transvasament per a mantindre l’activitat agrícola i l’ocupació.
A més, va reafirmar el compromís del Consell amb una política hídrica basada en la solidaritat territorial, la reutilització de l’aigua i la modernització de les infraestructures de regadiu. Segons va destacar, la Generalitat aposta per “portar aigua d’on n’hi ha a on falta amb criteris tècnics i sentit comú”.
Pel que fa a les inversions, Barrachina va recordar que el pla de millora de les infraestructures hidràuliques de la Vega Baixa compta amb una dotació global de 13,5 milions d’euros per a executar 12 actuacions destinades a modernitzar la xarxa de regadiu de la comarca.
Així mateix, va assenyalar que la Generalitat destinarà enguany 35,6 milions d’euros a actuacions hídriques a la província d’Alacant i que el pressupost autonòmic en inversions hidràuliques augmenta fins als 90,8 milions d’euros, un 33 % més que l’exercici anterior.
Les obres inaugurades permetran rehabilitar un tram de més de 10 quilòmetres del canal principal de la comunitat de regants, construït l’any 1923, reforçant-ne l’estructura, millorant la impermeabilització i garantint el subministrament d’aigua a unes 25.000 hectàrees de cultiu, principalment de cítrics i hortalisses.
Barrachina va concloure reiterant el suport del Consell als regants i defensant que la protecció del transvasament Tajo-Segura i la modernització de les infraestructures de regadiu són fonamentals per al futur de l’agricultura de la província d’Alacant.