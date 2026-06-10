Cullera destina 80.000 euros a beques de transport per a estudiants que estudien fora del municipi

L’ajuda municipal busca garantir la igualtat d’oportunitats i facilitar l’accés a estudis que no s’oferixen a Cullera
Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’11 de juny a la Seu Electrònica o presencialment amb cita prèvia
L’Ajuntament de Cullera ha obert una nova convocatòria de beques de transport per a estudiants, amb una inversió total de 80.000 euros, destinada a l’alumnat que ha cursat estudis fora del municipi durant el curs 2025-2026.
Esta iniciativa té com a objectiu facilitar l’accés a l’educació i fomentar la igualtat d’oportunitats entre la joventut, especialment en aquells estudis oficials que no formen part de l’oferta educativa local.
El regidor de Joventut, Àlex Morales, ha destacat que l’Ajuntament vol acompanyar els joves en el seu itinerari formatiu i donar suport al seu desenvolupament acadèmic i personal.
Les ajudes estan dirigides a joves d’entre 16 i 30 anys empadronats a Cullera amb almenys un any d’antiguitat, que estiguen matriculats en estudis oficials presencials fora del municipi, incloent graus universitaris, estudis no universitaris i ensenyaments artístics superiors.
El termini de sol·licitud s’obri a partir de l’11 de juny i es podrà tramitar durant 10 dies hàbils a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament o de manera presencial a l’oficina ATÉN amb cita prèvia.
Per a optar a la beca, serà necessari presentar documentació com el certificat de matrícula del curs 2025-2026, la justificació del compte bancari i els certificats d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
Finalment, l’Ajuntament publicarà el llistat de persones admeses en el tauler d’anuncis municipal, una vegada finalitzat el procés de revisió de sol·licituds.