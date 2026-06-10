Cullera es converteix este cap de setmana en l’epicentre de la diversitat amb la celebració del Cullera Beach Pride 2026

Cullera dona el tret d’eixida este divendres a una de les cites més esperades del calendari estival: el Cullera Beach Pride 2026.
Durant tot el cap de setmana, la localitat costanera es transformarà en el nucli de la reivindicació i la visibilitat LGTBIQ+ de la Comunitat Valenciana, combinant un ambiciós programa cultural i festiu amb l’atractiu turístic de les seues platges.
El moment central de la convocatòria tindrà lloc el dissabte a la vesprada amb la celebració de la Gran Manifestació de l’Orgull.
La marxa arrancarà des del centre urbà i recorrerà les principals artèries del municipi fins a confluir en el passeig marítim, on es procedirà a la lectura del manifest oficial d’enguany, centrat en la defensa dels drets humans i la igualtat real.
En finalitzar, l’activitat es traslladarà a l’escenari principal situat a la mateixa línia de platja. L’organització ha confirmat un cartell musical que inclou artistes i discjòqueis de renom internacional, actuacions de música en directe i espectacles.
Més enllà del caràcter festiu, el Cullera Beach Pride s’ha consolidat com un motor econòmic clau per a la comarca a l’inici de la temporada d’estiu.
La programació es tancarà diumenge amb tallers de sensibilització, activitats esportives a l’arena i taules redones sobre l’evolució dels drets del col·lectiu, posant el punt final a tres dies de celebració i conscienciació social.