El nou Palau de Justícia d’Alzira entrarà en funcionament la primera quinzena de juliol

La Conselleria de Justícia posa fi a més de 30 anys de dispersió de seus judicials amb una inversió superior als 23 milions d’euros
La nova infraestructura concentrarà tots els jutjats i millorarà l’atenció a més de 141.000 habitants de la Ribera
La consellera de Justícia, Transparència i Participació, Nuria Martínez, ha anunciat que el nou Palau de Justícia d’Alzira estarà operatiu durant la primera quinzena de juliol de 2026, després de la fase final de les obres i l’equipament de la nova seu.
La infraestructura, amb una inversió de més de 23 milions d’euros, permetrà unificar totes les seus judicials de la ciutat, posant fi a la dispersió actual i millorant el servei a la ciutadania.
El nou edifici està situat a l’avinguda Luis Suñer i compta amb més de 11.000 metres quadrats, amb capacitat per a fins a 13 unitats judicials. Disposarà de 43 sales, 71 despatxos i 65 places d’aparcament, i donarà servei a més de 141.000 habitants de 23 municipis del partit judicial.
Segons ha explicat la consellera, en aquests moments s’estan ultimant els treballs de trasllat i equipament, que es faran de manera progressiva i planificada per a garantir la continuïtat del servei judicial.
El nou Palau de Justícia també millorarà les condicions laborals dels prop de 200 professionals que hi treballen habitualment, així com l’atenció a les més de 700 persones usuàries diàries.
Martínez ha destacat que esta actuació suposa un pas endavant en la modernització de la Justícia a la Comunitat Valenciana i ha subratllat que la nova seu és un exemple del compromís del Consell per a oferir uns serveis públics més eficients, accessibles i centralitzats per a la ciutadania.