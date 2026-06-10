La Cooperativa Agrícola de Catadau celebra el seu 50 aniversari com a motor del camp local

Mig segle d’història consolidant el cooperativisme agrari i el desenvolupament econòmic del municipi
L’entitat ha evolucionat des dels seus orígens en els anys 70 fins a convertir-se en un pilar fonamental de la Ribera Alta
La Cooperativa Agrícola de Catadau (Agrícola de Catadau S. Coop. V. Ltda.) celebra enguany el seu 50 aniversari, una efemèride que posa en valor mig segle de treball, cooperativisme i suport al sector agrari del municipi i de la comarca de la Ribera Alta.
Fundada en la dècada dels anys 70 amb l’objectiu d’unir esforços entre els productors locals i millorar la comercialització de les seues collites, l’entitat s’ha consolidat al llarg del temps com un dels principals motors econòmics de Catadau i un referent per al sector agrícola valencià.
Durant estes cinc dècades, la cooperativa ha evolucionat en paral·lel a les necessitats del camp, adaptant-se a les exigències dels mercats i modernitzant els seus processos de treball. Actualment, la seua activitat se centra principalment en la gestió, manipulació i comercialització de cítrics, fruita de pinyol i altres productes agrícoles, amb una especial rellevància del caqui.
El paper de la cooperativa ha sigut clau no sols en l’àmbit econòmic, sinó també social, ja que ha contribuït a mantindre l’activitat agrària, afavorir l’ocupació local i garantir la continuïtat de moltes explotacions familiars del municipi.
El 50 aniversari representa així un reconeixement al treball de generacions d’agricultors i treballadors que han format part del projecte cooperatiu, així com una mirada cap al futur amb el repte de continuar reforçant la competitivitat del camp i el relleu generacional.
Amb esta commemoració, la Cooperativa de Catadau reafirma el seu paper com a element clau en l’economia local i en la identitat agrícola del municipi, després de mig segle de trajectòria al servici dels seus socis i del territori.