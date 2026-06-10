La Generalitat destina més d’1,3 milions d’euros per recuperar el patrimoni documental afectat per la dana

Les ajudes han permés actuar en arxius, biblioteques i llibreries danyades per les inundacions de 2024
Cultura preveu noves línies de suport en 2026 per continuar la reconstrucció de la memòria documental valenciana
La Generalitat ha mobilitzat més d’1,3 milions d’euros per a la recuperació del patrimoni documental afectat per la dana de 2024, una actuació que inclou ajudes directes a biblioteques, arxius i llibreries, així com mesures extraordinàries per garantir la conservació dels fons documentals danyats per les inundacions.
L’anunci s’ha realitzat durant la presentació del projecte Arxiudana.org a Alfafar, on el director general de Cultura, Ignacio Prieto, ha destacat el compromís de la Generalitat amb la protecció d’un patrimoni que considera essencial per preservar la memòria col·lectiva i els drets de la ciutadania.
Segons ha explicat, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha destinat un milió d’euros en ajudes directes per a entitats culturals afectades per la riuada i preveu donar continuïtat a este suport amb una nova línia extraordinària que s’inclourà en els pressupostos de 2026.
Les actuacions es van activar des dels primers dies després de la catàstrofe amb l’avaluació dels danys en arxius municipals, parroquials i judicials de municipis especialment afectats com Paiporta, Catarroja, Massanassa, Sedaví, Algemesí i Aldaia.
A més, la Generalitat i l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació van coordinar les primeres intervencions d’emergència i van habilitar un espai de més de 10.000 metres quadrats a Feria Valencia per al rescat, assecat i estabilització de la documentació afectada.
Entre les mesures adoptades destaquen també la contractació de personal especialitzat en conservació i restauració, la incorporació de mitjans tècnics específics i la posada en marxa de noves ajudes dirigides a les entitats culturals damnificades.
Durant l’acte, Ignacio Prieto va reivindicar el valor dels arxius com a garantia de seguretat jurídica, transparència i memòria democràtica, i va agrair la tasca desenvolupada pels professionals dels arxius, l’IVCR+i, l’Associació Professional d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians i els centenars de voluntaris que han participat en les tasques de recuperació documental.
La Generalitat ha avançat que al llarg d’enguany impulsarà noves mesures per reforçar la protecció del patrimoni documental valencià davant possibles emergències futures, amb l’objectiu de garantir la conservació d’uns fons que formen part de la història i la identitat dels municipis valencians.