La piscina municipal d’Albal obri les seues portes este divendres 12 de juny

L’Ajuntament d’Albal estrena este divendres, 12 de juny de 2026, la temporada d’estiu amb l’obertura oficial de la piscina municipal
Un any més, estes instal·lacions es convertixen en el principal punt de trobada, oci i refresc de la localitat per a fer front a les altes temperatures dels pròxims mesos.
Amb esta obertura, el consistori dona el pistolet d’eixida a la programació estival, oferint un espai completament condicionat per al bany lliure de veïns i visitants.
A més de l’ús recreatiu per a les famílies, la piscina albergarà durant les pròximes setmanes els cursets de natació, activitats esportives aquàtiques i l’escola d’estiu municipal.
Des de l’Ajuntament s’ha coordinat un dispositiu especial que garantix la presència de socorristes, control d’accessos i el manteniment diari de la qualitat de l’aigua, assegurant una campanya segura i accessible per a tots els usuaris que vullguen gaudir de l’esport i la convivència a l’aire lliure.