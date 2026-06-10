LA UNIÓ denuncia falta de controls oficials sobre l’etiquetatge de l’arròs a la Comunitat Valenciana

L’organització agrària trasllada a Consum la seua preocupació per possibles enganys al consumidor i competència deslleial al sector arrosser
El Ministeri assegura que la Comunitat Valenciana no executa controls oficials en informació alimentària, segons el Pla Nacional de Control
L’organització agrària LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha denunciat la presumpta absència de controls oficials sobre la qualitat i l’etiquetatge dels aliments per part de la Generalitat Valenciana, una situació que ha traslladat en una reunió celebrada a Sueca amb el ministre de Consum, Pablo Bustinduy.
Segons l’organització, esta situació afecta especialment el sector de l’arròs, ja que s’ha detectat la comercialització de productes en supermercats on no consta clarament el país d’origen, fet que podria induir a error el consumidor i perjudicar els productors locals.
LA UNIÓ denuncia que algunes etiquetes fan referència únicament al distribuïdor o al lloc d’envasament a la Comunitat Valenciana, sense especificar l’origen real de l’arròs, i considera que això genera una situació de competència deslleial per al sector arrosser valencià.
L’organització agrària ha reclamat en diverses ocasions a la Conselleria d’Agricultura i altres departaments autonòmics la necessitat d’intensificar les inspeccions, realitzar analítiques i controlar les importacions i processos d’envasament. També ha insistit en la necessitat d’un reglament europeu que obligue a indicar l’origen de l’arròs en l’etiquetatge.
Segons el Ministeri de Consum, la Comunitat Valenciana seria l’única autonomia que no executa controls oficials en matèria d’informació alimentària, d’acord amb els informes del Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària corresponents als anys 2023 i 2024.
El Ministeri també ha recordat que la competència per a tramitar sancions en matèria de consum correspon a les comunitats autònomes, i ha instat la Generalitat a designar una autoritat competent i garantir la realització d’estos controls.
LA UNIÓ alerta que la falta d’actuació administrativa pot generar confusió en el consumidor, pèrdues econòmiques per als productors locals i un impacte negatiu sobre el sector arrosser valencià.
En la reunió també ha participat l’eurodiputat de Compromís, Vicent Marzà, que ja havia traslladat esta problemàtica a institucions europees mitjançant un informe remés a Brussel·les.
L’organització conclou que continuarà insistint en la necessitat de reforçar els controls i garantir una transparència total en l’etiquetatge dels productes alimentaris per a protegir tant els consumidors com els agricultors valencians.