Quatre detinguts per ocupar treballadors estrangers sense contracte en una barberia de València i en camps agrícoles d’Algemesí

La Policia Nacional detecta treballadors sense contracte ni alta en la Seguretat Social en dos operatius contra l’explotació laboral
Els arrestats, dos homes i dues dones, estan investigats per un presumpte delicte contra els drets dels treballadors
Agents de la Policía Nacional han detingut a València i Algemesí quatre persones, dos homes i dues dones d’entre 23 i 53 anys, com a presumptes autores d’un delicte contra els drets dels treballadors per ocupar ciutadans estrangers sense contracte laboral ni alta en la Seguretat Social.
La primera actuació es va desenvolupar en una barberia de València després de la denúncia presentada per un treballador. La investigació, assumida per la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres, va permetre comprovar, en col·laboració amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social, que un empleat es trobava en situació administrativa regular però treballava sense contracte laboral i percebia un salari inferior al que establix el conveni corresponent.
Arran d’estes comprovacions, els agents van procedir a la detenció de la propietària i de l’encarregat de l’establiment com a presumptes responsables d’un delicte contra els drets dels treballadors.
D’altra banda, una segona investigació desenvolupada per la Comissaria Local d’Alzira-Algemesí va permetre descobrir una quadrilla formada per deu treballadors que recol·lectaven taronges en camps agrícoles d’Algemesí. Segons les comprovacions policials, tots es trobaven en situació administrativa irregular i no disposaven ni de contracte de treball ni d’alta en la Seguretat Social.
Les investigacions van identificar una parella que actuava com a encarregats o capatassos de la quadrilla. Segons la Policia, captaven treballadors estrangers en situació irregular i els traslladaven fins als camps de cultiu, on realitzaven tasques de recol·lecció de cítrics. Per este treball, rebien una remuneració d’un euro per cabàs, una quantitat molt inferior a la fixada per al sector agrícola.
Per estos fets, els agents van detindre els dos responsables com a presumptes autors d’un delicte contra els drets dels treballadors.
Els quatre arrestats van quedar en llibertat després de prestar declaració policial, encara que han sigut requerits per a comparéixer davant l’autoritat judicial quan siguen citats.
La Policia Nacional manté obertes les actuacions per a combatre les situacions d’explotació laboral i garantir el compliment de la normativa laboral i d’estrangeria.