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Chancerygate col·loca la primera pedra de L’Alter Business Park, el seu primer gran projecte logístic a Europa

El promotor immobiliari britànic Chancerygate ha celebrat l’acte oficial de col·locació de la primera pedra de L’Alter Business Park, un projecte situat entre els municipis d’Alcàsser i Silla.

Este complex suposa per a la companyia el seu primer desenvolupament logístic i d’activitat industrial lleugera a Europa continental, amb una proposta centrada en la sostenibilitat i l’eficiència ecològica.

El parc industrial té prevista la seua finalització per a maig de 2027.

En l’acte institucional han participat els alcaldes de Silla, Vicente Zaragozá Alberola, i d’Alcàsser, que han destacat el gran impacte econòmic del projecte i els beneficis per als dos municipis.

Posteriorment, s’ha celebrat el soterrament de la càpsula del temps, com a acte simbòlic d’inici d’una nova etapa de creixement industrial i econòmic.

El projecte reforçarà la posició de la zona com a pol d’atracció econòmica i industrial de l’Horta Sud.

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