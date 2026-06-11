El Consorci de la Ribera complementa el control de la mosca negra amb tractaments aeris en el riu Xúquer

El Consorci de la Ribera, format per la Mancomunitat de la Ribera Alta i la Mancomunitat de la Ribera Baixa, desenvolupa de manera conjunta amb els municipis de la Ribera un treball de col·laboració i coordinació de tractaments aeris anuals per a reduir al màxim la presència de la mosca negra.
Es tracta d’una actuació emmarcada en el servei de control de vectors (mosquit tigre, mosquit comú i mosca negra) que desenvolupa el Consorci en un total de 39 municipis adherits.
El president de l’ens comarcal, Toni Barea, destaca que els insectes no entenen de termes municipals i que un servei supramunicipal és fonamental per al control d’estes plagues.
El tractament aeri s’ha dut a terme amb helicòpter en 11 punts de difícil accés del riu Xúquer, amb base d’operacions a Sueca, i ha permés reforçar els tractaments terrestres habituals.
Els punts tractats es troben en municipis com Sumacàrcer, Antella, Cotes, Gavarda, Alberic, Carcaixent, Alzira, Algemesí, Albalat de la Ribera i Cullera.
El producte utilitzat és el Bacillus thuringiensis, un tractament biològic que no afecta la qualitat de l’aigua ni la fauna o flora del riu, i que està autoritzat per les autoritats ambientals.
L’actuació s’ha realitzat ara per la inaccessibilitat de les zones a causa de l’augment del cabal del Xúquer per l’obertura de comportes de l’Embassament de Tous.
El Consorci recorda que este tractament és específic contra la mosca negra, mentre que el control del mosquit tigre i mosquit comú es realitza de manera mensual en cada municipi.
L’objectiu final és reduir al màxim les afeccions a la ciutadania per estes espècies.