El pla de vigilància rural del Consell Agrari de València supera les 1.000 actuacions en cinc mesos

El Consell Agrari Municipal de València (CAV), a través del Servici de Guarderia Rural, ha emés un total de 1.045 informes de vigilància, inspecció i protecció del sòl rústic entre gener i maig de 2026.
El regidor d’Agricultura i president de l’organisme, José Gosálbez, ha destacat l’increment de l’activitat inspectora i la intensificació del control preventiu en el camp.
També ha subratllat la importància de la defensa de l’horta valenciana com a patrimoni agrícola, cultural i mediambiental, insistint que el camp necessita vigilància, gestió i respecte.
Del total d’actuacions, destaquen les 425 informes sobre cremes agrícoles, seguits de 310 sobre estat de parcel·les, així com incidències, cultius, abocaments, plagues i robatoris o decomisos.
La Guarderia Rural actua especialment en espais d’alt valor productiu com les zones regades per les séquies històriques del Tribunal de les Aigües, el Canal del Túria i els arrossars de l’Albufera.
El regidor ha advertit que l’abandó de parcel·les genera problemes de seguretat, plagues i risc d’incendis, amb impacte directe sobre els agricultors.
El pla incorpora una aplicació informàtica específica per a millorar la gestió d’inspeccions, l’anàlisi de dades i la planificació de les actuacions.