El Pla Vector de la Policia Local de València reduïx de set a un els morts per accidents en el primer semestre de 2026

La Policia Local de València ha presentat el balanç dels primers cent dies del Pla Vector 2026-2030, que mostra un descens significatiu de la sinistralitat en el període gener-maig respecte a l’any anterior.
Les víctimes mortals s’han reduït de set a una, i es registra la xifra de zero vianants morts, un dels principals indicadors positius del pla.
El regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, i el comissari cap, Ángel Albendín, han destacat que este resultat es basa en un nou model d’anàlisi de dades i control preventiu, amb l’objectiu de reduir a la meitat les víctimes greus abans de 2030.
Entre les mesures destacades, el Grup d’Inspecció i Vigilància de Vials Ciclistes (GIVIC) ha tingut un paper clau, amb actuacions en carrils bici i la immobilització de 480 vehicles de mobilitat personal (VMP) per incidències tècniques o excés de velocitat.
Gràcies a este control, els accidents amb VMP han descendit en 50 casos.
A més, un estudi sobre més de 200.000 vehicles revela que el 39% supera els límits de velocitat en els accessos a la ciutat i que el consum de drogues té una incidència superior a la de l’alcohol.
Les dades serviran per a planificar nous dispositius preventius, amb especial atenció a l’educació viària escolar i la millora dels punts de risc a la ciutat.