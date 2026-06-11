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El president de la Generalitat lliura els II Premis Agrovalor i destaca una inversió rècord de 100 milions d’euros en el sector

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, acompanyat pel conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina, ha lliurat els II Premis Agrovalor, uns guardons que reconeixen l’excel·lència, innovació i sostenibilitat del sector agroalimentari valencià.

Han sigut distingits María Sancho (Producció Agrícola), Alejandro Sebastián (Producció Ramadera), Joseba Arego (Pesca), el Sindicat Central d’Aigües del riu Millars (Gestió de l’Aigua) i la Cooperativa Agrícola Verge Pobra de Xaló (Comercialització).

Durant la seua intervenció, Pérez Llorca ha destacat el suport del Consell al camp i ha afirmat que s’està realitzant una inversió rècord superior als 100 milions d’euros en ajudes al sector.

Entre les principals partides destaquen 50 milions per a modernització d’explotacions, 27,4 milions per al relleu generacional i 26 milions per a la replantació en zones afectades per la DANA.

El pressupost de la Conselleria per a 2026 s’incrementa un 7%, fins als 392,4 milions d’euros, en un sector que va tancar 2025 amb un rècord d’exportacions de 10.217 milions d’euros.

El president ha reclamat també a la Unió Europea una PAC més justa i adaptada a la realitat valenciana, amb menys burocràcia, més control d’importacions i millores en el regadiu.

A més, ha subratllat que la Comunitat Valenciana reutilitza el 45% de l’aigua reciclada d’Espanya, reforçant el seu paper en sostenibilitat i eficiència hídrica.

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