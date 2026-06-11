El sector citrícola aposta per incorporar els avanços tecnològics per a mantindre el seu lideratge

Jornada a València posa el focus en la digitalització, la sostenibilitat i la necessitat de reforçar la competitivitat davant els reptes del mercat global
Administracions, investigadors, empreses i agricultors coincidixen a València en la necessitat d’impulsar la digitalització i la innovació per a garantir la competitivitat de la citricultura valenciana
Administracions, investigadors, empreses i agricultors han coincidit hui en la necessitat d’apostar per la incorporació dels avanços tecnològics en les explotacions agrícoles si es vol mantindre el lideratge històric de la citricultura valenciana i espanyola. Este ha sigut un dels missatges més destacats durant la jornada “Reptes del sector citrícola”, organitzada per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i Grup Henar Comunicació, amb el patrocini de Caudal i Santander, que ha reunit un centenar de persones a la Finca Sinyent.
Durant la inauguració, el secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, ha assenyalat que cal “reconvertir el sector” davant la pèrdua de competitivitat, mentre que el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, ha reclamat a les administracions més suport per a la mecanització, digitalització i professionalització del camp, així com solucions eficaces contra plagues i acords comercials més equilibrats.
En la primera taula redona, els participants han coincidit que la innovació i la tecnologia són claus per a millorar l’eficiència en l’ús de l’aigua, els fertilitzants i l’energia, alhora que permeten avançar cap a una agricultura més sostenible. També s’ha posat l’accent en la necessitat de formació i canvi cultural per a facilitar la modernització de les explotacions.
Investigadors de l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) han presentat el projecte Integrant, centrat en la lluita contra plagues i malalties com el HLB i en l’adaptació al canvi climàtic, un dels principals reptes del sector.
En la segona taula, s’ha abordat l’impacte dels acords comercials amb tercers països com Sud-àfrica, Egipte o Mercosur, que el sector considera un factor de pressió sobre els agricultors europeus. Els participants han reclamat més reciprocitat en les condicions de producció i comercialització, així com una millor protecció fitosanitària.
El sector citrícola ha conclòs la jornada amb un missatge de consens sobre la necessitat de reforçar la investigació, la promoció i la defensa del producte valencià, amb l’objectiu de mantindre la seua posició de referència en els mercats internacionals gràcies a la seua qualitat, proximitat i sostenibilitat.