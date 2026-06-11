La citricultura aposta per tecnologia i promoció davant plagues i competència exterior

Administracions, investigadors i agricultors s’han reunit en la jornada ‘Reptes del sector citrícola’, organitzada per AVA-ASAJA a la Finca Sinyent
Han coincidit en la necessitat urgent d’incorporar avanços tecnològics per a garantir el futur de la citricultura valenciana.
El secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, i el president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, han reclamat ajudes per a la digitalització de les explotacions i mesures per a millorar la competitivitat davant les restriccions fitosanitàries de la Unió Europea.
En el debat s’ha destacat que el xicotet tamany de les explotacions i l’alt cost de modernització dificulten la transformació del sector, per la qual cosa s’ha demanat una estratègia estable de finançament.
Investigadors de l’IVIA han presentat el Projecte Integrant, centrat en l’adaptació al canvi climàtic i la lluita contra amenaces com la plaga del HLB.
També s’ha analitzat l’impacte dels tractats comercials amb països tercers, com Sud-àfrica, Egipte o Mercosur, que generen desavantatges per als productors locals.
Davant esta situació, el president d’Intercitrus, Celestino Recatalá, ha anunciat la reactivació de campanyes de promoció de la taronja i la mandarina valenciana, per a reforçar el valor de la proximitat, la frescor i la sostenibilitat.