L’Ajuntament d’Algemesí duplica la retribució de les beques del programa «L’Ajuntament et beca»

La convocatòria passa de 500 a 1.000 euros mensuals per a estudiants en pràctiques durant juliol i agost
El programa municipal oferix experiència formativa en diferents departaments i amplia la seua dotació econòmica per a reconéixer el treball dels joves
L’Ajuntament d’Algemesí ha fet un esforç econòmic per a duplicar la quantia de les beques del programa «L’Ajuntament et beca», que passa dels històrics 500 euros bruts mensuals als 1.000 euros mensuals. Esta iniciativa permetrà que estudiants del municipi realitzen pràctiques formatives remunerades en diferents departaments municipals durant els mesos de juliol i agost.
El termini de presentació de sol·licituds es manté obert fins al 18 de juny a les 23.59 hores.
El programa està destinat a oferir experiència pràctica a estudiants de diferents disciplines oficials, que podran complementar la seua formació acadèmica i conéixer el funcionament dels servicis municipals.
Els becaris s’incorporaran a àrees com Policia Local, ADL, Museu Valencià de la Festa, bibliopiscina, escoles d’estiu, serveis socials i espais esportius municipals, entre altres.
Els estudis requerits inclouen titulacions universitàries i de formació professional en àmbits com administració, dret, educació, turisme, esport o animació socioesportiva.
Per a participar, les persones interessades han de tindre entre 18 i 30 anys, residir a Algemesí i complir els requisits establits en les bases, així com no estar gaudint d’altres beques incompatibles.
L’adjudicació es farà mitjançant criteris objectius com l’expedient acadèmic, coneixements d’idiomes o situació de discapacitat.
L’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, ha destacat que amb esta decisió es vol millorar la remuneració dels estudiants i reforçar el valor formatiu del programa, adaptant-lo a la realitat actual i reconeixent millor la seua dedicació.