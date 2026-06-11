Pérez Llorcaanuncia una reforma fiscal per ampliar el relleu en l’empresa familiar

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha clausurat l’Assemblea General de l’Institut Valencià per a l’Estudi de l’Empresa Familiar (IVEFA)
Ha ratificat el compromís del Consell amb un sector que representa més del 90% del teixit empresarial i el 80% de l’ocupació privada.
En l’acte, acompanyat pel conseller d’Economia i Hisenda, José Antonio Rovira, i la presidenta d’IVEFA, Emi Boix, el cap del Consell ha defensat que els impostos i la burocràcia són obstacles per al creixement i ha avançat detalls de la pròxima reforma fiscal.
Esta reforma preveu una simplificació dels requisits per a les bonificacions en donacions i successions, ampliant el cercle de beneficiaris fins al quart grau de parentiu, de manera que oncles, nebots i cosins podran assumir la continuïtat de l’activitat empresarial en condicions més favorables.
Pérez Llorca ha recordat que, a més de la bonificació del 99% ja vigent per a descendents, ascendents i cònjuges, este mes de juny entra en vigor la bonificació del 25% per a germans, oncles i nebots, que s’elevarà al 50% en 2027.
El president ha destacat que, malgrat el infrafinançament de la Comunitat Valenciana, s’està demostrant que és possible abaixar impostos i impulsar el creixement econòmic, subratllant el paper de la regió en la creació d’ocupació i dinamisme empresarial.