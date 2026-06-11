Rècord històric a Cullera: aconsegueix 10 Banderes Blaves i entra en el ‘Top 5’ d’Espanya

La gran novetat d’enguany és la incorporació, per primera vegada, de les platges del Brosquil i del Mareny de Sant Llorenç.
Estos dos nous distintius s’uneixen a les huit platges que ja han revalidat el seu guardó, entre elles Sant Antoni, que celebra 40 anys consecutius de Bandera Blava.
A més de la costa, el municipi continua amb el seu lideratge en matèria mediambiental en sumar tres reconeixements com a Senders Blaus, convertint-se en la localitat amb més itineraris d’este tipus de tota la Comunitat Valenciana.
Davant l’increment de banyistes que s’espera esta temporada, el servei de salvament ha fet una crida a la prudència.
Des de l’Ajuntament destaquen que este èxit és fruit de l’esforç diari per mantindre uns estàndards excel·lents en qualitat de l’aigua, neteja, accessibilitat i serveis de salvament, consolidant Cullera com un referent de qualitat internacional.