Alzira apel·la al civisme per a conservar en bon estat el Parc Pere Crespí

L’Ajuntament continua millorant l’espai després d’escoltar les demandes del veïnat
Les pixades de gossos i l’alimentació de coloms centren les principals preocupacions detectades
La Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat continua treballant en la millora del Parc Pere Crespí després de la recent visita realitzada amb veïns i veïnes de la zona per a conéixer de primera mà les seues inquietuds i propostes.
L’objectiu és mantindre este espai públic en les millors condicions possibles i donar resposta a les necessitats detectades a través d’una gestió basada en la proximitat i el contacte directe amb la ciutadania.
Entre les qüestions que més preocupen destaca la presència de pixades de gossos en la paret que envolta els seients de pedra del parc. Segons s’ha explicat, es tracta d’una superfície porosa que absorbeix els líquids i genera males olors, afectant una zona destinada al descans i la convivència.
Per este motiu, des de l’Ajuntament es fa una crida a la responsabilitat dels propietaris de mascotes, recordant que molt a prop del parc existix un espai específicament habilitat per a este ús.
Una altra de les problemàtiques detectades és l’alimentació de coloms, una pràctica prohibida per l’ordenança municipal. Esta conducta afavorix la concentració d’aus en la zona i provoca molèsties tant en espais públics com en les terrasses dels establiments de restauració pròxims.
Des del consistori es recorda que la conservació dels espais públics és una responsabilitat compartida i que el compliment de les normes de convivència resulta fonamental per a garantir el benestar de totes les persones usuàries.
L’Ajuntament assegura que continuarà actuant en el manteniment i millora del Parc Pere Crespí, al mateix temps que insistix en la importància del civisme i la col·laboració ciutadana per a mantindre una Alzira més neta, agradable i respectuosa amb l’entorn.