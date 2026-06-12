Cullera Voluntària porta companyia i il·lusió a les persones majors de la residència municipal

El programa de voluntariat impulsa activitats d’acompanyament per a fomentar el benestar i la socialització dels residents
Desenes de veïns i veïnes participen en una iniciativa solidària que reforça els valors de convivència i ajuda mútua
Cullera continua reforçant el seu compromís amb la solidaritat i la participació ciutadana a través de «Cullera Voluntària», una iniciativa impulsada per l’Ajuntament que agrupa diferents projectes de voluntariat dirigits a diversos àmbits socials, culturals, mediambientals i esportius.
Un dels programes amb major impacte social és el voluntariat destinat a la residència municipal, on desenes de persones col·laboren de manera altruista per a acompanyar els usuaris i usuàries del centre en activitats que fomenten la seua autonomia, benestar i relació amb l’entorn.
Segons ha explicat el dinamitzador juvenil de l’Ajuntament de Cullera, Christian Chulio, el projecte engloba diferents línies de voluntariat adaptades a les necessitats del municipi. En el cas de la residència, l’objectiu és oferir temps, companyia i suport a les persones majors perquè puguen gaudir d’activitats fora de les instal·lacions i mantindre el contacte amb la vida social del municipi.
El regidor de Participació Ciutadana, Álex Morales, ha destacat la importància d’esta iniciativa, que considera un exemple del caràcter solidari de la ciutat i de la implicació de la ciutadania en projectes que milloren la qualitat de vida dels col·lectius més vulnerables.
Gràcies a la col·laboració dels voluntaris, les persones residents poden participar en passejos, visites guiades, exposicions i altres activitats a l’aire lliure que afavorixen la seua socialització i els permeten mantindre un contacte més directe amb la realitat del municipi.
La coordinadora de la residència municipal, Gretel Prieto, ha ressaltat els beneficis que comporta esta interacció amb persones de fora del centre, ja que contribueix a estimular els residents i a reforçar el seu benestar emocional. Els experts assenyalen que este tipus d’activitats són fonamentals per a evitar l’aïllament i ajudar a previndre el deteriorament cognitiu associat a l’envelliment.
Per la seua part, els mateixos voluntaris valoren molt positivament l’experiència. Aina Buenrostro, una de les participants, assegura que compartir temps amb les persones majors és una experiència enriquidora tant per als residents com per als qui col·laboren en el programa.
Amb iniciatives com «Cullera Voluntària», el municipi continua consolidant-se com una ciutat compromesa amb l’acció social, la solidaritat i la participació ciutadana, demostrant que els xicotets gestos poden marcar una gran diferència en la vida de moltes persones.