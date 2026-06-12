LA UNIÓ alerta que la plaga de conills eleva fins a 1.380 euros per hectàrea els costos dels cítrics

L’organització reclama ajudes per a mesures preventives i un pla urgent contra l’abandó de camps
Les comarques de la Plana Baixa, Camp de Túria i la Serrania es troben entre les més afectades
LA UNIÓ Llauradora i Ramadera ha advertit de l’augment de la població de conills en diverses comarques de la Comunitat Valenciana, una situació que està provocant importants danys en les explotacions agràries i un increment considerable dels costos de producció.
Segons els càlculs de l’organització agrària, les mesures necessàries per a protegir els camps de cítrics dels danys causats per esta fauna poden suposar un sobrecost d’entre 540 i 1.380 euros per hectàrea, en funció de l’edat de la plantació i de la intensitat de la pressió dels animals.
Les zones més afectades actualment són la Plana Baixa, el Camp de Túria i la Serrania, on els agricultors denuncien una presència cada vegada més elevada de conills en les parcel·les agrícoles.
Per a minimitzar els danys, els productors es veuen obligats a instal·lar protectors individuals en els arbres joves, aplicar productes repel·lents o fins i tot tancar les finques amb malles metàl·liques, actuacions que incrementen notablement les despeses de les explotacions.
LA UNIÓ assenyala que els efectes són especialment greus en les noves plantacions, on els animals poden afectar el desenvolupament dels arbres i obligar a reposar exemplars.
Davant esta situació, l’organització ha presentat una proposta als grups parlamentaris perquè els pressupostos autonòmics de 2026 incloguen una partida de 900.000 euros destinada a subvencionar mesures preventives contra els danys de la fauna silvestre.
A més, vincula la proliferació de conills amb l’augment dels camps abandonats, que s’han convertit en espais de refugi per a diferents espècies silvestres abans de desplaçar-se cap a explotacions en producció.
Per això, reclama a la Generalitat la posada en marxa d’un Pla Valencià d’Actuació davant les parcel·les agràries abandonades, amb l’objectiu de reduir els riscos fitosanitaris, prevenir incendis i controlar la proliferació de fauna que afecta directament la rendibilitat del sector agrari.