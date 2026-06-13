Agricultura destina més de 320.000 euros per a la replantació de parcel·les afectades per la Xylella fastidiosa

Les ajudes cobriran fins al 100% de la inversió realitzada en noves plantacions autoritzades
La mesura busca recuperar l’activitat agrària en les zones afectades per esta malaltia vegetal
La Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca ha convocat una línia d’ajudes dotada amb 321.964 euros destinada a facilitar la replantació de parcel·les frutícoles afectades per la Xylella fastidiosa a la Comunitat Valenciana.
L’objectiu d’estes subvencions és donar suport als agricultors que han vist afectades les seues explotacions per esta malaltia vegetal i afavorir la recuperació productiva dels terrenys situats en les zones demarcades.
Les ajudes permetran finançar la replantació amb espècies vegetals autoritzades que no siguen sensibles a la subespècie multiplex de la Xylella fastidiosa, així com altres cultius inclosos en els llistats aprovats per la normativa vigent.
Podran beneficiar-se les explotacions situades dins de les zones infectades o aquelles parcel·les on els cultius hagueren sigut eliminats com a conseqüència de les mesures fitosanitàries establides per les autoritats competents per a controlar la propagació de la malaltia.
Entre les actuacions subvencionables s’inclouen els treballs de nova plantació, tant si es realitzen amb mitjans propis com contractats, així com les instal·lacions complementàries necessàries per al cultiu, com ara sistemes de reg o estructures de suport en el cas de la vinya.
La intensitat de l’ajuda podrà arribar fins al 100% de la inversió subvencionable, mentre que l’import màxim que podrà rebre una mateixa explotació serà de 50.000 euros en un període de tres anys.
Amb esta línia de suport, la Generalitat pretén facilitar la recuperació de les explotacions afectades, garantir la continuïtat de l’activitat agrària i reforçar la capacitat del sector per a fer front als efectes d’una de les principals amenaces fitosanitàries dels últims anys.