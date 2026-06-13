El curs escolar 2026-2027 començarà el 9 de setembre i acabarà el 18 de juny a la Comunitat Valenciana

El calendari estableix 179 dies lectius per a Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i Formació Professional
Els municipis disposaran de més flexibilitat per adaptar el calendari a les seues festes i tradicions locals
La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha aprovat el calendari escolar del curs 2026-2027 a la Comunitat Valenciana. Les classes per a l’alumnat d’Infantil, Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional començaran el pròxim 9 de setembre de 2026 i finalitzaran el 18 de juny de 2027.
El calendari contempla un total de 179 dies lectius per a estes etapes educatives, mantenint una estructura similar a la dels últims cursos.
Pel que fa a altres ensenyaments, els programes formatius de qualificació bàsica i d’FP de segona oportunitat començaran el 14 de setembre i acabaran també el 18 de juny. Les ensenyances de Formació de Persones Adultes, Música i Dansa, així com les d’Arts Plàstiques i Disseny, iniciaran el curs el 14 de setembre i el finalitzaran l’11 de juny.
Les Ensenyances Esportives de Règim Especial arrancaran el 21 de setembre, mentre que les Escoles Oficials d’Idiomes començaran les classes el 28 de setembre.
Pel que respecta als períodes de vacances, les de Nadal s’estendran del 22 de desembre de 2026 al 6 de gener de 2027, ambdós inclosos. Les vacances de Pasqua seran del 25 de març al 5 d’abril de 2027.
A més, seran dies no lectius el 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana; el 12 d’Octubre, Festa Nacional d’Espanya; el 8 de Desembre, festivitat de la Immaculada Concepció; i el 19 de Març, dia de Sant Josep.
Una de les novetats del pròxim curs és el reforç de l’autonomia municipal. Els Consells Escolars Municipals continuaran disposant de tres dies festius escolars de lliure disposició, però, a més, podran sol·licitar canvis puntuals en el calendari per adaptar-lo a les seues festes i tradicions locals, sempre que es mantinga el mateix nombre total de dies lectius.
Amb esta mesura, Educació pretén oferir una major flexibilitat als municipis sense alterar l’organització general del curs ni la qualitat educativa.