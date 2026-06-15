Albalat de la Ribera es bolca un any més amb la lluita contra el càncer en la cinquena edició de la RunCáncer

Centenars de participants recorren els carrers del municipi en una marxa solidària de cinc quilòmetres a favor de la investigació oncològica
La prova consolida el seu paper com una de les cites solidàries més destacades de la localitat
Albalat de la Ribera ha tornat a demostrar el seu compromís amb la lluita contra el càncer amb la celebració de la cinquena edició de la RunCáncer, una iniciativa solidària integrada en el circuit RunCáncer València 2026 que destina els seus fons a la investigació oncològica.
La localitat de la Ribera Baixa s’ha sumat una vegada més a este projecte solidari que recorre nombrosos municipis valencians amb l’objectiu de recaptar fons per a continuar avançant en la investigació i el tractament d’esta malaltia.
L’activitat ha consistit en una marxa no competitiva de cinc quilòmetres, pensada perquè persones de totes les edats pogueren participar, ja fora en família, amb amics o de manera individual. L’eixida ha tingut lloc a les 9 del matí des de la plaça de la Cort, punt de trobada dels centenars de participants que han volgut aportar el seu granet d’arena a la causa.
L’alcalde d’Albalat de la Ribera, José Antonio Roig, ha destacat el suport constant del municipi a esta iniciativa solidària, que any rere any aconseguix mobilitzar una gran part de la població.
Des de l’Associació Contra el Càncer d’Albalat de la Ribera han valorat molt positivament la resposta ciutadana. Molts participants havien formalitzat la seua inscripció de manera anticipada a través de la plataforma oficial, mentre que altres van aprofitar les últimes hores abans de l’inici de la prova per a adquirir el seu dorsal presencialment.
La presidenta de l’associació local, María José Blasco, ha remarcat la importància de continuar recaptant fons per a la investigació oncològica i ha agraït la implicació dels veïns i veïnes, així com de les entitats col·laboradores que fan possible cada edició.
L’ambient festiu, familiar i solidari ha marcat una jornada que ja s’ha convertit en una cita imprescindible dins del calendari local. Amb esta cinquena edició, la RunCáncer d’Albalat de la Ribera continua consolidant-se com un dels principals esdeveniments solidaris del municipi, demostrant que la unió i la participació ciutadana són fonamentals en la lluita contra el càncer.