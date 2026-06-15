El IVIA participa en un projecte europeu per protegir els cultius davant noves plagues i patògens

La iniciativa PhytoPRISM reunix 15 centres d’investigació de huit països europeus amb una inversió de 6 milions d’euros
El projecte desenvoluparà noves ferramentes per reforçar la sanitat vegetal i millorar la seguretat alimentària
L’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) participa en el projecte europeu PhytoPRISM, una iniciativa que reunix 15 institucions d’investigació i organitzacions de huit països europeus amb l’objectiu de reforçar la protecció dels cultius davant l’arribada de noves plagues i patògens.
El projecte compta amb una dotació de 6 milions d’euros i naix per donar resposta a l’augment dels riscos fitosanitaris provocats per la intensificació del comerç internacional i els efectes del canvi climàtic. La presència de nous insectes, fongs i altres organismes amenaça la producció agrícola, la biodiversitat i els objectius europeus de reducció de l’ús de productes fitosanitaris.
Un dels participants destacats és el coordinador del Centre de Protecció Vegetal de l’IVIA, Antonio Vicent, qui també presidix el panell de Sanitat Vegetal de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA). Vicent ha assenyalat la importància del projecte per a sectors estratègics com el citrícola, especialment rellevant a la Comunitat Valenciana i al conjunt de la conca mediterrània.
PhytoPRISM pretén superar l’actual model de mesures fitosanitàries aplicades de manera aïllada i desenvolupar una estratègia integral que contemple tota la cadena de producció i distribució de mercaderies, des dels països d’origen fins al destí final.
La iniciativa crearà una plataforma innovadora que permetrà a les autoritats europees analitzar, comparar i optimitzar diferents estratègies de prevenció i control de plagues, millorant la capacitat de resposta davant noves amenaces.
Per comprovar l’eficàcia de les ferramentes desenvolupades, el projecte es posarà a prova amb casos reals de plagues i patògens de gran impacte en l’agricultura europea. A més, inclourà programes de formació, cursos en línia i recursos específics per a la planificació d’emergències fitosanitàries.
Entre els objectius de PhytoPRISM també destaca la reducció de la dependència dels fitosanitaris de síntesi, l’increment de l’eficiència de les mesures de control i una millor adaptació als efectes derivats del canvi climàtic.
Amb esta col·laboració internacional, Europa reforça la seua capacitat per protegir els cultius, preservar els ecosistemes naturals i garantir la seguretat alimentària de les futures generacions.