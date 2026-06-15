Espanya debuta al Mundial 2026 amb l’objectiu de començar amb victòria davant de Cap Verd

La selecció dirigida per Luis de la Fuente inicia el seu camí en el Grup H al Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta
La Roja confia en el seu joc de possessió i en el talent de la nova generació per a aspirar a les rondes finals
La selecció espanyola de futbol inicia este diumenge la seua participació en el Mundial 2026 amb el partit de debut davant de Cap Verd, un encontre que es disputarà al Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta i que marcarà el començament del camí de La Roja en la màxima competició internacional.
L’equip entrenat per Luis de la Fuente arriba a la cita mundialista com una de les seleccions amb més expectatives després dels bons resultats aconseguits en els últims anys i amb una plantilla que combina experiència i joventut. Espanya afronta este primer compromís enquadrada en el Grup H amb l’objectiu de sumar els tres primers punts i encarrilar la classificació per a les eliminatòries.
Davant tindrà una selecció de Cap Verd que ha crescut notablement en els últims anys i que destaca per la seua solidesa defensiva, el desplegament físic i l’ordre tàctic. Els africans buscaran sorprendre una de les favorites del torneig i convertir el seu debut en una de les primeres grans sorpreses del campionat.
Per part espanyola, totes les mirades estaran posades en futbolistes com Lamine Yamal, una de les grans sensacions del futbol internacional, així com en la resta d’un bloc que manté l’aposta per un estil de joc basat en la possessió, la pressió alta i la rapidesa en la circulació de la pilota.
El debut mundialista genera una gran expectació entre l’afició espanyola, que espera veure una selecció competitiva i capaç de lluitar pels objectius més ambiciosos. Una victòria en esta primera jornada permetria a Espanya afrontar amb més tranquil·litat els pròxims compromisos de la fase de grups i reforçar la seua candidatura a arribar lluny en el Mundial 2026.
Amb tot preparat a Atlanta, La Roja alça el teló de la seua aventura mundialista amb la il·lusió de començar el torneig amb bon peu i confirmar sobre la gespa les expectatives generades abans de l’inici de la competició.