Pérez Llorca reclama a l’Estat 5.000 milions d’euros i demana que les ajudes per la dana siguen a fons perdut

El president de la Generalitat exigix al Ministeri d’Hisenda un Fons de Nivellació Transitori mentre no arribe la reforma del finançament autonòmic
També reclama més inversions en infraestructures clau i la reparació urgent de les línies de Rodalia afectades per la dana
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat al Govern central una resposta econòmica urgent per a la Comunitat Valenciana durant la reunió mantinguda amb el ministre d’Hisenda, Arcadi España.
Durant la trobada, Pérez Llorca ha exigit el pagament dels 5.000 milions d’euros que, segons la Generalitat, corresponen a recursos pendents en matèria de sanitat i dependència. El president autonòmic ha defensat la necessitat d’activar de manera immediata un Fons de Nivellació Transitori mentre no s’aborde una reforma efectiva del sistema de finançament autonòmic.
Segons ha assenyalat, resulta contradictori rebutjar ara esta ferramenta temporal quan anteriorment havia sigut defensada des del mateix Ministeri d’Hisenda. Per això, ha insistit que la Comunitat Valenciana continua patint una situació d’infrafinançament que limita la seua capacitat de prestar serveis públics en igualtat de condicions amb altres territoris.
La reunió també ha servit per a abordar les conseqüències de la dana que va afectar la Comunitat Valenciana. En este sentit, el president ha reclamat que els crèdits habilitats per a la reconstrucció es transformen en ajudes directes a fons perdut, argumentant que els municipis i les administracions afectades necessiten recursos extraordinaris sense incrementar el seu endeutament.
A més, Pérez Llorca ha traslladat al ministre la necessitat d’accelerar projectes estratègics per al desenvolupament econòmic i la mobilitat de la Comunitat Valenciana. Entre les principals reivindicacions figuren l’ampliació dels aeroports de València-Manises i Alacant-Elx, la culminació del Corredor Mediterrani i la recuperació de les línies de Rodalia afectades pels danys ocasionats per les inundacions.
El president també ha criticat el baix nivell d’execució pressupostària de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, assegurant que les inversions previstes són insuficients davant les necessitats de prevenció i recuperació del territori.
Amb esta bateria de demandes, la Generalitat reivindica una major implicació de l’Estat en el finançament, la reconstrucció i les infraestructures de la Comunitat Valenciana, considerant-les claus per a garantir la recuperació econòmica i la seguretat dels municipis afectats.