Sueca i Mèxic reforcen la seua aliança gastronòmica per a promocionar l’autèntica paella valenciana

Ezequiel Montes acollirà el pròxim 25 de juliol la sisena semifinal internacional classificatòria del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.
L’acord reforça la projecció internacional de la paella valenciana i consolida els llaços gastronòmics i culturals entre Sueca i Mèxic.
L’Ajuntament de Sueca i el municipi d’Ezequiel Montes, situat en l’estat de Querétaro (Mèxic), han escenificat formalment un acord de col·laboració mitjançant el qual la ciutat mexicana acollirà, el pròxim 25 de juliol, la 6a semifinal internacional classificatòria del 65 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca. La firma d’este conveni ha tingut lloc al consistori de la Ribera Baixa i ha comptat amb la participació de diverses figures publiques.
Durant l’acte, l’alcalde Julián Sáez ha agraït públicament la implicació i la lleialtat que es demostra des de Mèxic cap a un plat tan universal, així mateix, Sáez ha destacat el respecte absolut dels organitzadors mexicans per la recepta oficial, mantenint els ingredients tradicionals malgrat les dificultats logístiques. Per la seua part, la regidora Teresa Ribes ha mostrat la seua satisfacció per l’alt valor que es dona al plat des de l’exterior i ha convidat tots els cuiners mexicans a participar en la semifinal per a guanyar-se un lloc en la gran final de setembre.
Finalment, el xef Francisco Gutiérrez ha expressat el seu orgull per formar part d’esta organització. El xef ha agraït la confiança depositada en el seu municipi i ha remarcat que esta col·laboració és una aposta ferma per la cultura gastronòmica de qualitat, assegurant que estan en el camí correcte per a consolidar el projecte a Mèxic.