Comença el regnat faller de Claudia Gomis i María Benedito a Alzira

L’elecció coincidix amb el 40 aniversari del sistema democràtic de designació de les màximes representants falleres
Alzira obri el camí cap a les Falles de 2027 amb les seues noves Falleres Majors
Alzira ja coneix les seues màximes representants falleres per a l’exercici 2027. Claudia Gomis Sanmartín, de la Falla Caputxins, i María Benedito Iborra, de la Falla l’Alquenència, han sigut elegides Fallera Major i Fallera Major Infantil d’Alzira, respectivament.
El Gran Teatre d’Alzira ha acollit l’acte d’elecció, una de les cites més destacades del calendari faller local, que enguany ha tingut un significat especial en commemorar-se el 40 aniversari de la implantació del sistema democràtic per a l’elecció de les màximes representants de les Falles d’Alzira.
L’acte ha comptat amb la presència de les Falleres Majors d’Alzira 2026, Lluch Comins i Alba Furió; l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez; el president de la Junta Local Fallera, Luis Gisbert; així com diversos membres de la corporació municipal i representants del món faller alzireny.
L’elecció marca l’inici d’un any molt especial per a Claudia Gomis i María Benedito, que seran les encarregades de representar les comissions falleres i les tradicions d’Alzira durant tot l’exercici 2027.
Amb este nomenament, Alzira inicia el camí cap a les Falles de 2027, una etapa plena d’emocions, responsabilitat i protagonisme per a les noves Falleres Majors, que prendran el relleu en la representació del món faller de la ciutat.