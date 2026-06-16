Desmantellada una doble plantació de marihuana a Oliva amb 670 plantes i 27 quilos de cabdells

La Guàrdia Civil deté quatre homes acusats de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal
Els agents localitzen dos cultius indoor equipats amb sistemes avançats per a evitar la seua detecció
La Guàrdia Civil ha desmantellat dos plantacions indoor de marihuana en la localitat d’Oliva i ha detingut quatre homes d’entre 25 i 55 anys, de nacionalitats albanesa i ucraïnesa, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, falsedat documental, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric.
La investigació es va iniciar després de detectar fortes olors procedents d’un habitatge del nucli urbà. Les indagacions i seguiments posteriors van permetre localitzar una segona vivenda en una zona disseminada de la mateixa localitat, també utilitzada per al cultiu de marihuana.
En els registres practicats pels agents es van intervindre 670 plantes en avançat estat de creixement i 27 quilograms de cabdells de marihuana preparats per a la seua distribució. Les dos instal·lacions comptaven amb sistemes tecnològics avançats per a dificultar la detecció de l’activitat il·lícita, inclosos mecanismes per a reduir les emissions d’olor.
La investigació també va revelar que els membres del grup criminal es repartien les funcions entre la vigilància i manteniment de les plantacions i la utilització de documentació falsa o identitats usurpades per al lloguer dels immobles.
L’operació ha sigut desenvolupada per l’Equip Territorial de Policia Judicial de Gandia, amb el suport d’altres unitats de la Comandància de València. A més, els agents van comprovar que un dels detinguts tenia prohibida l’entrada a l’espai Schengen per una ordre emesa per les autoritats franceses.