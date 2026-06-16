FEVAFA llança una nova edició de la campanya #MansPerlAlzheimer per a mobilitzar tota la societat

Les 41 associacions d’Alzheimer de la Comunitat Valenciana impulsen una iniciativa de sensibilització de cara al Dia Mundial de l’Alzheimer
La ciutadania està convidada a compartir fotografies i vídeos amb mans verdes com a símbol de suport i solidaritat
La Federació Valenciana d’Associacions de Familiars i Amics de Persones amb Alzheimer (FEVAFA) ha presentat una nova edició de la campanya “Mans per l’Alzheimer”, una iniciativa que pretén mobilitzar la societat valenciana i sensibilitzar sobre l’impacte de l’Alzheimer i altres demències de cara al pròxim 21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer.
La campanya arranca amb una imatge simbòlica protagonitzada per les mans de les 41 associacions federades, unides mitjançant llaços verds per a transmetre un missatge d’esperança, compromís i suport a les persones que conviuen amb la malaltia i a les seues famílies.
Durant els pròxims mesos, les mans verdes tornaran a convertir-se en el símbol visible del moviment associatiu de l’Alzheimer a la Comunitat Valenciana. A través de tallers, activitats comunitàries, murals participatius i diferents propostes creatives, les associacions treballaran per implicar persones usuàries, familiars, professionals, voluntariat, centres educatius, entitats col·laboradores i ciutadania en general.
La iniciativa està oberta a qualsevol persona que desitge participar. Per a sumar-se a la campanya només cal compartir una fotografia o un vídeo amb les mans verdes com a protagonistes a les xarxes socials, utilitzant l’etiqueta #MansPerlAlzheimer i mencionant FEVAFA.
Tot el material recopilat al llarg dels pròxims mesos formarà part d’un vídeo commemoratiu que es presentarà durant els actes del Dia Mundial de l’Alzheimer, convertint-se en una mostra col·lectiva de suport i conscienciació social.
Des de FEVAFA recorden que l’Alzheimer continua sent un dels principals reptes socials i sanitaris de l’actualitat, amb milers de persones afectades i famílies que necessiten recursos, suport i comprensió. Per això, la federació fa una crida a la implicació ciutadana i destaca que cada mà que se suma a la campanya representa un gest de solidaritat cap a qui conviu diàriament amb la malaltia.
El president de FEVAFA, Santiago Llopis, ha assenyalat que “les mans simbolitzen allò que mai hauria de faltar a una persona amb Alzheimer: suport, companyia i compromís”, i ha animat tota la societat valenciana a participar perquè el missatge arribe a cada racó de la Comunitat Valenciana.
Amb esta acció, FEVAFA reforça el seu treball de sensibilització i posa en valor la importància del moviment associatiu en l’acompanyament de les persones afectades i les seues famílies.