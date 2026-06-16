La Comunitat Valenciana es prepara per a l’eclipsi solar total del 12 d’agost

La Generalitat habilitarà huit punts oficials d’observació per a seguir el fenomen astronòmic
El dispositiu inclourà mesures de seguretat, salut, mobilitat i divulgació científica
La Generalitat ha presentat el Pla de Gestió de l’Eclipsi Solar Total del pròxim 12 d’agost, un fenomen astronòmic excepcional que convertirà la Comunitat Valenciana en un dels principals punts d’observació d’Europa.
El dispositiu contempla actuacions coordinades en matèria de seguretat, salut, mobilitat, protecció ambiental, turisme sostenible i divulgació científica, amb l’objectiu de garantir una observació segura i ordenada de l’esdeveniment.
Per a evitar aglomeracions, s’han establit huit punts oficials d’observació situats a Aras de los Olmos, Benassal, Castelló de la Plana, Macastre, Peníscola, Puçol, Utiel i València. La Generalitat coordinarà un ampli operatiu amb ajuntaments, forces de seguretat, Protecció Civil i serveis d’emergència.
A més, la Conselleria de Sanitat reforçarà l’assistència sanitària en les zones amb major afluència prevista i recorda la importància de no mirar directament el Sol sense filtres homologats, així com protegir-se de la calor i mantindre una correcta hidratació durant la jornada.
També s’han previst activitats educatives i divulgatives per a acostar este fenomen a la ciutadania, amb materials específics per als centres educatius i una plataforma digital que centralitzarà tota la informació relacionada amb l’eclipsi.
La informació oficial sobre l’eclipsi solar total del 12 d’agost estarà disponible a través de la web específica de la Generalitat i dels seus canals institucionals, amb l’objectiu que la ciutadania puga gaudir d’este esdeveniment únic amb totes les garanties de seguretat.