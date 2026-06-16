Pérez Llorca reforça el compromís del Consell amb la discapacitat i la inclusió

El president destaca les noves lleis d’accessibilitat universal i de gossos d’assistència
La Generalitat i l’ONCE reivindiquen més drets i visibilitat per a les persones sordcegues
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha reafirmat el compromís del Consell amb les persones amb discapacitat i, especialment, amb les persones sordcegues, destacant que la Comunitat Valenciana s’ha convertit en un referent en drets socials gràcies a l’impuls de noves lleis en matèria d’accessibilitat i inclusió.
Pérez Llorca ha realitzat estes declaracions durant la reunió mantinguda amb el president del Grup Social ONCE, Miguel Carballeda, i representants de l’entitat, que li han presentat el cupó commemoratiu del Dia Internacional de les Persones Sordcegues.
Durant l’encontre, el president ha posat en valor la Llei de Gossos d’Assistència, que reconeix els drets de les persones usuàries d’estos animals, així com la nova Llei d’Accessibilitat Universal de la Comunitat Valenciana, que consolida l’accessibilitat com un dret fonamental per a tota la ciutadania.
Així mateix, ha remarcat que estes normes han sigut elaborades amb el consens d’entitats com l’ONCE i el CERMI, amb l’objectiu d’avançar cap a una societat més inclusiva i accessible.
La presentació del cupó commemoratiu del Dia Internacional de les Persones Sordcegues ha servit també per donar visibilitat a este col·lectiu i reivindicar la necessitat de continuar avançant en igualtat d’oportunitats, autonomia personal i plena inclusió social.