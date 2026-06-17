Alzira apel·la al civisme per a millorar la neteja de la ciutat

La Regidoria de Serveis per a la Ciutat destaca l’esforç diari dels equips de neteja i reclama corresponsabilitat ciutadana
L’Ajuntament aposta per reforçar els serveis i impulsar campanyes de sensibilització per combatre les actituds incíviques
La Regidoria d’Agricultura i Serveis per a la Ciutat d’Alzira ha fet una crida al civisme i a la responsabilitat compartida per a mantindre la ciutat neta i cuidada, davant les crítiques sorgides sobre l’estat de la neteja urbana.
Des del consistori recorden que diàriament es registren conductes incíviques que dificulten el manteniment dels espais públics, com l’abandonament de trastos vells fora dels horaris establits, la deposició de residus al costat dels contenidors o l’abocament de deixalles en zones inadequades.
La regidoria destaca que els equips de FOVASA treballen durant tot l’any, les 24 hores del dia, per a mantindre la ciutat en les millors condicions possibles, però insisteix que la neteja és una responsabilitat compartida entre l’administració i la ciutadania.
En este sentit, es posa l’accent en la importància de l’educació, el respecte pels espais comuns i la conscienciació col·lectiva com a eines fonamentals per a garantir una ciutat més neta i agradable per a tots.
Des de l’Ajuntament asseguren que continuen escoltant les queixes veïnals, analitzant incidències i treballant per a millorar els serveis municipals, reforçar recursos i desenvolupar noves campanyes de sensibilització dirigides a fomentar el civisme.
La Regidoria de Serveis per a la Ciutat defensa la necessitat d’un debat constructiu sobre la neteja urbana, que reconega tant les possibles mancances com la tasca dels professionals que cada dia treballen per mantindre Alzira en bones condicions.
Finalment, el consistori recorda que Alzira és una responsabilitat compartida i que la implicació de tota la ciutadania resulta imprescindible per a avançar cap a una ciutat més neta, digna i exemplar.