Alzira reconeix figures clau de la seua cultura i dona nom a nous espais públics i municipals

La Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura passarà a denominar-se Elisa Torremocha en homenatge a la seua trajectòria cultural
La Fúmiga donarà nom al recinte d’oci municipal i altres artistes i referents locals també seran recordats en places, sales i parcs de la ciutat
La Comissió de Toponímia Local d’Alzira ha aprovat la denominació de diversos espais públics i municipals de la ciutat amb l’objectiu de reconéixer la trajectòria de persones i col·lectius que han contribuït de manera destacada a la cultura, la història i la identitat alzirenya.
Entre les novetats més destacades es troba la nova denominació de la Sala d’Exposicions de la Casa de la Cultura, que a partir d’ara portarà el nom d’Elisa Torremocha. El canvi ret homenatge a qui va ser directora de la Casa de la Cultura des de 1995 i una figura fonamental en la promoció cultural d’Alzira durant dècades.
Segons ha explicat el regidor de Cultura, Israel Pérez, Elisa Torremocha va deixar una empremta inesborrable en la vida cultural de la ciutat gràcies a la seua professionalitat, proximitat i capacitat de treball. La nova denominació reconeix la seua dedicació a la programació, producció i coordinació d’activitats culturals fins a la seua defunció l’any 2025.
Una altra de les decisions destacades és la denominació de l’actual recinte d’oci situat a l’avinguda del Nou d’Octubre, conegut fins ara com a Recinte Firal, que passarà a anomenar-se La Fúmiga. Amb este reconeixement, la ciutat homenatja la trajectòria del popular grup musical alzireny, convertit en un referent de la música en valencià i en un dels principals ambaixadors culturals d’Alzira.
La Comissió també ha aprovat noves denominacions per a espais interiors de la Biblioteca Municipal i del Museu Municipal. Així, la sala d’estudi de la biblioteca portarà el nom de Didín Puig, periodista i promotora cultural distingida amb el Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana, mentre que la sala permanent del MUMA passarà a denominar-se La Cambra – Salvador Ausina, en reconeixement al pintor i mecenes alzireny.
Pel que fa als espais públics, s’han incorporat noves denominacions com la Plaça del Pintor Antonio Espinar, la Plaça del Pintor Joan Verdú o el Parc de la Representació de la Troballa, que substituïx l’antic nom de Parc de l’Aràbia Saudí i reforça el vincle amb una de les tradicions més arrelades de la ciutat.
També s’han oficialitzat noms per a infraestructures hidràuliques com el Canal de les Basses, destinat a millorar el drenatge urbà en la zona sud-est de la ciutat, el Canal Interceptor, orientat a prevenir inundacions en diversos barris, i El Malecó, situat al sud del nucli urbà.
Amb estes noves denominacions, Alzira continua preservant la memòria col·lectiva i reconeixent persones, projectes i espais que formen part de la seua història i del seu patrimoni cultural.