La Generalitat destinarà 8 de cada 10 euros dels pressupostos de 2026 a polítiques socials, habitatge i educació

Els comptes autonòmics contemplen una inversió rècord de 7.750 milions d’euros en educació i 400 milions anuals per a infraestructures sanitàries
Pérez Llorca reclama a l’Estat 5.000 milions d’euros pendents i anuncia que remetrà a la Fiscalia els expedients dels hospitals de campanya de la COVID-19
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defensat que els Pressupostos de la Generalitat per a 2026 reflectixen les prioritats del Consell, amb una clara aposta per les polítiques socials, els joves, les famílies i l’habitatge. Segons ha explicat durant la sessió de control a Les Corts, huit de cada deu euros dels 33.305 milions d’euros previstos es destinaran a estes àrees estratègiques.
Pérez Llorca ha destacat que els comptes inclouen la major inversió educativa de la història de la Generalitat, amb una dotació de 7.750 milions d’euros, 450 milions més que en l’exercici anterior. A més, ha assegurat que la Comunitat Valenciana se situarà entre les autonomies amb major despesa educativa per alumne.
En matèria sanitària, els pressupostos reserven 400 milions d’euros anuals per a desenvolupar 22 actuacions en hospitals i centres de salut, a més de la posada en marxa dels primers Centres d’Atenció Urgent 24 hores. El cap del Consell ha remarcat que l’actual govern autonòmic “pressuposta, licita, adjudica i construïx” infraestructures sanitàries.
Els comptes també reforcen l’àrea de Servicis Socials amb una dotació superior als 1.500 milions d’euros destinada a millorar l’atenció de les persones dependents, amb l’objectiu d’avançar en la cobertura de més de 200.000 beneficiaris. Igualment, es contemplen mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge per part de joves i famílies, així com iniciatives de suport al sector primari valencià.
Durant la sessió parlamentària, Pérez Llorca també ha anunciat que la Generalitat traslladarà a la Fiscalia els expedients relacionats amb els hospitals de campanya instal·lats durant la pandèmia de la COVID-19, després de les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació. L’objectiu, segons ha indicat, és aclarir si existixen possibles irregularitats en la seua gestió.
Pel que fa a les reclamacions al Govern central, el president ha denunciat que l’Estat manté un deute de 5.000 milions d’euros amb la Comunitat Valenciana, dels quals 4.000 corresponen a dependència i 1.000 milions a l’atenció sanitària de persones desplaçades. Així mateix, ha tornat a reclamar la posada en marxa d’un Fons de Nivellació Transitori per a compensar l’infrafinançament valencià.
Finalment, Pérez Llorca ha posat en valor el nou pla d’infraestructures educatives, dotat amb 1.410 milions d’euros, que inclourà la climatització de les aules i centres educatius de la Comunitat Valenciana durant els pròxims anys.