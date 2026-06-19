El Consell aprova una oferta pública d’ocupació docent de 2.067 places per reforçar l’educació pública valenciana

La mesura s’emmarca en un pla global per millorar plantilles, reduir ràtios i modernitzar el sistema educatiu
El Ple també impulsa inversions en universitats, prevenció d’incendis i altres mesures socials i educatives
El Consell ha aprovat la Oferta d’Ocupació Pública (OPE) docent de 2026, que contempla un total de 2.067 places per a personal docent no universitari, amb l’objectiu de reforçar les plantilles de Secundària, Formació Professional, Escoles Oficials d’Idiomes, ensenyaments artístics i Inspecció Educativa.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha destacat que esta oferta permet avançar cap a una educació pública amb més professorat i millors condicions per als centres educatius, dins d’un pla global de millora del sistema educatiu valencià dotat amb 3.338 milions d’euros.
Este pla inclou mesures com la contractació de 5.000 docents extraordinaris, la incorporació de 2.742 professors per a reducció de ràtios, amb l’objectiu d’arribar a 22 alumnes en Infantil i Primària, 25 en Secundària i 28 en Batxillerat, així com programes de modernització com EduClima, amb 140 milions d’euros per a climatització d’aules, i el pla RECOLE, destinat a la renovació de col·legis públics.
En l’àmbit educatiu també s’han aprovat canvis en el currículum de Primària, amb mesures per reforçar Matemàtiques, Llengua i Literatura, Valencià i la competència lectora, així com una regulació de l’ús de dispositius digitals a les aules. També s’han aprovat els nous currículums de Formació Professional, orientats a millorar la qualificació professional i adaptar-la al teixit productiu.
En l’àmbit universitari, el Consell ha autoritzat uns costos de personal de 1.058,19 milions d’euros per a 2026 i la implantació de 10 nous graus i 11 màsters en el sistema universitari valencià. A més, es consoliden les ajudes de matrícula gratuïta per a la primera inscripció universitària dins del programa Impuls Universitari.
En matèria de seguretat i medi ambient, el Ple ha aprovat un encàrrec a VAERSA per valor de 42,1 milions d’euros per al servei de vigilància i prevenció d’incendis forestals entre 2026 i 2028, amb actuacions de detecció, vigilància, informació i suport a l’extinció.
També s’han aprovat ajudes al lloguer per a les persones afectades per l’incendi de Campanar, mesures en l’àmbit de la violència de gènere, el desenvolupament de la Llei de Voluntariat de la Comunitat Valenciana, així com diversos convenis en matèria de turisme i esport.
Finalment, el Consell ha acordat el cessament del director general de l’Institut Valencià de Cultura, a petició pròpia.