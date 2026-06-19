El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reclama aigua, infraestructures i un finançament just per al Mediterrani

Durant la seua intervenció en el III Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani , el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha reclamat una Espanya solidària que garantisca l’aigua necessària perquè l’arc mediterrani continue liderant l’economia, la indústria i l’agricultura europea.
Pérez Llorca ha advertit que sense recursos hídrics es renuncia a l’avanç de la regió i ha instat a prioritzar els interessos generals enfront de la confrontació.
Així mateix, el cap del Consell ha qualificat d’ “impresentable” el ritme d’execució del Corredor Mediterrani, recordant que la connexió ferroviària entre Barcelona i Alacant encara tarda quatre hores
A més d’exigir la fi d’este retard que afecta cinc comunitats autònomes, ha defensat les polítiques valencianes de rebaixes fiscals i simplificació administrativa que han atret inversions com la gigafactoria de Volkswagen.
Finalment, Pérez Llorca ha exigit un nou model de finançament autonòmic que acabe amb la desigualtat actual. Després de recordar que la Comunitat Valenciana està a la cua en el repartiment estatal, ha matisat que no demana privilegis, sinó corregir una injustícia històrica per a garantir la qualitat de la sanitat i l’educació pública des de la centralitat i l’acord.