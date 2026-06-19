Paiporta fomenta la lectura en valencià amb el projecte “Llibres per a créixer”

L’Ajuntament de Paiporta, a través de la Regidoria d’Educació, s’ha sumat al projecte “Llibres per a créixer”
Una iniciativa impulsada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) amb l’objectiu de fomentar la lectura en valencià i acostar la llengua i la cultura pròpies a les noves generacions.
La proposta ha arribat als diferents centres educatius del municipi amb activitats adaptades a cada etapa escolar. En total, 425 alumnes del primer cicle han rebut un llibre en valencià.
Entre les activitats programades destaca la celebració de la “Plaça Camacuc”, una jornada d’animació lectora i promoció del còmic en valencià. La iniciativa va combinar lectura, jocs i tallers creatius inspirats en l’univers de la coneguda revista infantil.
Des de l’Ajuntament han destacat la importància d’este tipus d’iniciatives per a consolidar l’hàbit lector i reforçar la presència del valencià dins i fora de les aules. Així mateix, han subratllat el valor de la lectura com a ferramenta educativa, cultural i de cohesió social.