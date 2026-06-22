Alberic dona el tret d’eixida a la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere 2026 amb la presentación de Sara Morata

El municipi d’Alberic s’ha omplit de veïns i representants de les associacions culturals per a viure un dels moments més esperats de l’any: la Proclamació de Sara Morata com a nova Regina de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere de 2026.
Durant la cerimònia, l’Alcalde d’Alberic, Toño Carratalá, i la Regidora de Festes, Isabel Beta, han encoratjat Sara Morata a gaudir al màxim d’esta experiència única com a imatge de la joventut del poble.
El municipi d’Alberic s’ha omplit de veïns i representants de les associacions culturals per a viure un dels
La nova Regina estarà acompanyada al llarg de totes les festes per una Cort d’Honor integrada per 11 xiques i 13 xics, els quals viuran una de les nits més especials.
L’acte, que marca el punt de partida oficial de les celebracions, ha servit també per a acomiadar amb honors i paraules d’agraïment a Carla Briz Chornet, qui ha tancat un regnat exemplar com a Regina del 2025 entre emoció i nostàlgia.
Amb este emotiu relleu, Alberic enceta una setmana carregada d’activitats per a tots els públics. El calendari festiu oferirà cites tan destacades com el Sopar de Gala i la Revetlla de la nit de Sant Joan, el correfocs, la tradicional Nit d’Albaes o el Sopar Popular.
L’alcalde recorda que esta és una de les setmanes més intenses de l’any.
A més, el Recinte Firal es convertirà en el punt de trobada central amb orquestres, discomòbils i actuacions com el Tribut a Luis Miguel. Alberic crea així una setmana de retrobaments que culminarà el dilluns 29 de juny, dia de Sant Pere, amb la gran Cavalcada de Fi de Fira.