Alzira impulsa una xarrada formativa sobre l’ús legal i eficaç de la IA a l’administració pública

La Regidoria de Funció Pública organitza una formació per a capacitar el personal municipal en l’ús responsable de la intel·ligència artificial generativa
La sessió aborda els riscos, la ciberseguretat i la integració de la IA en la gestió pública per a millorar l’eficiència dels serveis
La regidoria de Funció Pública de l’Ajuntament d’Alzira ha organitzat la xarrada formativa baix el títol “Com utilitzar de manera legal i eficaç la IA generativa?”, una iniciativa dirigida al personal municipal amb l’objectiu de sensibilitzar i capacitar els treballadors públics en l’ús responsable, segur i legal de la intel·ligència artificial generativa, afavorint-ne la integració eficaç en l’exercici de les funcions públiques.
La sessió ha estat impartida per Víctor Almonacid, una de les figures de referència en innovació, transformació digital i administració electrònica dins del sector públic.
Durant la jornada s’han abordat qüestions clau com la història i evolució de la IA, l’automatització i assistència intel·ligent, les claus per a interactuar amb assistents virtuals, la ciberseguretat i els riscos associats, i la integració de les diferents intel·ligències en l’organització pública.
El regidor de Funció Pública, Xavier Fernández, ha destacat la importància de formar el personal municipal davant els nous reptes tecnològics i ha subratllat la necessitat d’entendre tant les oportunitats com els riscos de la tecnologia en l’àmbit públic.
Amb esta iniciativa, l’Ajuntament d’Alzira reafirma el seu compromís amb la formació contínua del personal municipal i amb la incorporació responsable de les noves tecnologies per a millorar l’eficiència, la qualitat dels serveis públics i l’atenció a la ciutadania.